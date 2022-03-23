"Роскосмос" теперь тоже будет заключать международные контракты в рублях
В России решили заключать международные контракты компании "Роскосмос" в рублях.
Об этом заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин, сообщает российский Коммерсантъ.
По его словам, по поручению президента РФ Владимира Путина получать плату от стран ЕС и США за газ только в рублях, "Роскосмос" решил также ввести нововведения.
"Мы теперь тоже все внешние наши контракты будем заключать в рублях по такой же схеме, как будут работать наши добывающие углеводороды компании", – заявил Рогозин в эфире одного из кремлевских СМИ.
Напоминаем:
В РФ решили перевести оплаты за поставку российского газа на экспорт в "недружественные страны" на российские рубли.
Цены на газовые фьючерсы с поставкой в апреле взлетели на 18,9% после того, как стало известно о планах РФ перевести оплату за газ для "недружественных стран" в российские рубли.
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