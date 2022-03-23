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Министр агрополитики Лещенко подал в отставку

Среда, 23 марта 2022, 21:00 - Илья Колдомасов
 
Роман Лещенко

Министр аграрной политики Роман лещенко подал заявление о собственной отставке. 

Об этом сообщили ряд СМИ, сам Лещенко подтвердил ЭП данную информацию.

Информации о причинах отставки пока нет. По данным ЭП, об этом он объявил вечером сотрудникам.

После голосования в Верховной Раде за отставку обязанности министра возложат на его первого заместителя Тараса Высоцкого.

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агросектор

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