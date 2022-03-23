Министр агрополитики Лещенко подал в отставку
Среда, 23 марта 2022, 21:00 -
Министр аграрной политики Роман лещенко подал заявление о собственной отставке.
Об этом сообщили ряд СМИ, сам Лещенко подтвердил ЭП данную информацию.
Информации о причинах отставки пока нет. По данным ЭП, об этом он объявил вечером сотрудникам.
После голосования в Верховной Раде за отставку обязанности министра возложат на его первого заместителя Тараса Высоцкого.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua