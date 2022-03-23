В России отправили в простой 100 тысяч работников

95,9 тысячи российских работников в данный момент находятся в простое.

Об этом заявила вице-спикер верхней палаты парламента РФ Галина Карелова на заседании Совета Федерации, передает "Интерфакс".

Больше всего работников, находящихся в простое, в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях.

36,8 тысячи организаций, где работают в общей сложности 8,4 миллиона россиян, заявили об изменениях режима занятости, добавила Карелова.

После вторжения России в Украину страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции, а западные компании начали покидать российский рынок или ограничивать работу с ним. По данным исследователей Йельского университета, с начала войны так или иначе свою деятельность в России ограничили более 450 компаний.

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