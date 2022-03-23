Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича – WSJ

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил Джо Байдена исключить российского олигарха Романа Абрамовича из уже подготовленного санкционного списка, чтобы тот мог продолжить быть посредником в переговорах с Россией.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Зеленский в недавнем телефонном разговоре посоветовал Байдену подождать с введением санкций в отношении олигарха, который может оказаться важным посредником с Россией в содействии мирным переговорам, сообщают источники издания.

"Мы не собираемся зачитывать частные разговоры между президентом Байденом и президентом Зеленским", – заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн. Минфин не ответил на запрос о комментарии.

"Для переговоров и в интересах их успеха бесполезно комментировать процесс или участие господина Абрамовича", – говорится в заявлении представителя россиянина.

Необычная консультация Байдена с Зеленским об этих и других конкретных санкциях подчеркивает усилия США по тесной координации с Киевом и другими союзниками в укрощении российской власти, считает издание.