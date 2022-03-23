Кто из крупнейших налогоплательщиков остался работать в России

Will And Deni McIntyre/Getty Images

Крупнейшие налогоплательщики в России среди компаний-иностранцев преимущественно продолжают деятельность на территории страны, ведущей войну против Украины.

Об этом говорится в статье Экономической правды

Крупнейший налогоплательщик в РФ – компания Philip Morris. В 2020 году она уплатила 4,8 млрд долларов в бюджет страны-террориста. Табачный гигант не свернул бизнес в России, а только приостановил новые инвестиции.

На второй позиции – другой табачный производитель, компания JTI (3,6 млрд долларов). Она также объявила о приостановке новых инвестиций.

Третье место – автопроизводитель Renault (972 млн долл). После приостановки работы в феврале из-за логистических проблем, компания полностью возобновила производство на заводе в Москве и не собирается выходить из состава акционеров компании АвтоВАЗ.

На четвертом месте табачная корпорация Imperial Brands (849 млн. долларов уплаченных налогов). Она временно свернула бизнес, оставив открытыми возможности возвращения.

На пятом месте расположился автопроизводитель Hyundai (824 млн долларов), приостановивший производство из-за нехватки комплектующих. Однако компания намерена возобновить сбор автомобилей в конце марта.

Подробнее читайте по ссылке: Более 400 компаний вышло из России, но не все остановили бизнес

Экономическая правда