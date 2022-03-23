"Запорожсталь" рассматривает возможность запуска части производства

На Запорожском металлургическом комбинате "Запорожсталь" рассматривают план частичного запуска производственных мощностей.

Об этом сообщил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, передает "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время предприятие находится в режиме горячей консервации основного оборудования. Мы остановили основные производственные мощности таким образом, что нет никаких угроз восстановления производства. На промышленной площадке работают специалисты, поддерживающие производственные агрегаты в режиме консервации.

Мы продолжаем отгружать находящуюся на наших складах продукцию и сейчас рассматриваем возможность частичного запуска цеха холодной прокатки для того, чтобы возобновить производство и отгрузку холоднокатаных рулонов европейскому потребителю", – сказал Мироненко.

По его словам, решению о частичном возобновлении работы способствует контролируемая военная ситуация в Запорожье.

Кроме того, на предприятии убеждены: работающая экономика только приближает победу Украины, и сейчас каждое предприятие, каждый бизнес должен прилагать усилия к возвращению в рабочий ритм.

Пока производственники разрабатывают дорожную карту точечного запуска в работу отдельных производственных мощностей.

"Запорожсталь" – одно из крупнейших промышленных предприятий Украины. Специализация комбината – высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" принадлежит группе "Метинвест", основными акционерами которой являются "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.