Глава Центробанка РФ подавала в отставку, но Путин не отпустил

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина после вторжения России в Украину подала в отставку с должности, однако президент РФ Владимир Путин не разрешил ей уйти.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех информированных собеседников.

После этого Путин представил ее кандидатуру на новый пятилетний срок председательства в ЦБ РФ.

Набиуллина возглавляет российский регулятор уже 9 лет, и в свой вынужденный срок останется главенствовать в разрушенной санкциями российской экономике после вторжения страны в Украину.

Собеседники агентства рассказали, что отставка сейчас будет расценена как измена со стороны Путина, с которым она тесно сотрудничала почти два десятилетия.

Набиуллина не комментировала публично свое повторное назначение и не ответила на запрос Bloomberg по поводу комментария. Пресс-служба ЦБ и Кремля тоже не ответили на запросы о комментарии.

Напоминаем:

Пока только один топ-чиновник России ушел в отставку и покинул страну – Анатолий Чубаис, который был специальным представителем президента РФ по вопросам международных связей и устойчивого развития. Экс-чиновник был близким соратником Путина, с 90-х курировал направление приватизации в России и с тех пор возглавлял ряд российских госкомпаний.