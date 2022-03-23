"Северсталь" может первой среди компаний РФ пропустить выплату по долгу

Российская компания "Северсталь" Алексея Мордашова должна произвести выплату по выпуску евробондов, льготный период по которым истекает в среду, но может не успеть.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на своих собеседников.

Причина заключается в разрешении Минфина США, которое банк-платежный агент Citigroup требует от Северстали, чтобы провести выплату в 12,6 млн долларов. Инвесторы должны были получить свои средства еще 16 марта, но по требованию Citigroup компания может просрочить даже заканчивающийся в среду грейс-период 23 марта.

Хотя сама компания не подверглась санкциям, контрольный акционер Алексей Мордашов находится в санкционных списках ЕС и Британии. Однако, поскольку он не подпадает под какие-либо санкции США, "Северсталь" не обращалась за разрешением от Минфина США.

Если компания все же не успеет получить разрешение и предоставить его Citigroup, она рискует стать первой российской компанией, которая просрочит погашение долга в иностранной валюте с начала войны против Украины.

Это может усилить беспокойство иностранных инвесторов в то время, когда существует неопределенность относительно возможности российских компаний продолжать выполнять свои долговые обязательства с учетом количества санкций.

Если денег не будет на счетах кредиторов до конца дня, они могут подождать несколько дней, чтобы увидеть, сможет компания все же получить необходимые разрешения для уплаты процентов и не требовать полного погашения сразу.

Речь идет о выпуске еврооблигаций на сумму 800 миллионов долларов с погашением в 2024 году под 3,15% годовых.