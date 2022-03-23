Рынок рекламы в РФ может сократиться на 50% и более
С учетом заявлений американских и европейских компаний о полном или частичном уходе с российского рынка он может потерять 50% и более в выручке год к году.
Такой прогноз представил российский рекламный холдинг NMI Group, передает Коммерсант.
Топ-6 экс-международных рекламных групп сократятся в еще большем объеме, поскольку в основном они сотрудничают с западными компаниями. "Скорее всего, этот показатель составит 60–90% год к году. В зависимости от клиентского портфеля", — заявила гендиректор NMI Group Юлия Орлова.
Напоминаем:
Ранее все крупнейшие коммуникационные группы заявили о выходе из своих российских бизнесов. Это сделали американская Omnicom Group, международная группа со штаб-квартирой в Токио Dentsu, французская коммуникационная группа Publicis Groupe, рекламный холдинг WPP, IPG Creative и Havas.
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