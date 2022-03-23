Цены на газ взлетели на 20% после заявлений РФ об оплате в рублях

Цены на газовые фьючерсы с поставкой в апреле взлетели на 18,9% сразу после того, как стало известно о планах РФ перевести оплату за газ для "недружественных стран" в российские рубли.

Об этом известно из данных лондонской биржи ICE.

Так, котировки на главном европейском хабе TTF в Нидерландах взлетели сразу на 18,9% до 1374,69 доллара за тысячу кубометров газа.

ice

Как пояснил в комментарии ЭП финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив, такой шаг сложно реализовать на практике даже если отбросить этические вопросы.

Вероятно, считает он, РФ таким образом видит себе скважину для обхода санкций и удержания курса рубля в условиях заблокированных валютных резервов центробанка.

"То есть Россия пытается предложить какой-то вариант в надежде, что кто-то из европейских стран на него примется, и таким образом ослабить единство Запада", – резюмировал аналитик.

Напоминаем:

В РФ решили перевести оплаты за поставку российского газа на экспорт в "недружественные страны" на российские рубли.