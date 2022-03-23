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Россия переводит оплату за газ в рубли

Среда, 23 марта 2022, 14:49 - Илья Колдомасов

В РФ  решили перевести оплаты за поставки российского газа на экспорт в "недружественные страны" в российские рубли.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает Интерфакс.

Издание сообщает, что он поручил центробанку и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

При этом по его словам, в поставках ничего не поменяется.

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газ Россия

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