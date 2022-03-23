Россия переводит оплату за газ в рубли

В РФ решили перевести оплаты за поставки российского газа на экспорт в "недружественные страны" в российские рубли.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает Интерфакс.

Издание сообщает, что он поручил центробанку и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

При этом по его словам, в поставках ничего не поменяется.