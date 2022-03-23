Японский производитель шин Yokohama прекращает производство на заводе в РФ

Японский производитель шин Yokohama Rubber Co прекращает производство на своем заводе в Липецке, РФ.

Об этом пишет профильное издание Tire Business со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что Yokohama прекращает производство в Липецке на заводе, которым управляет российская дочерняя компания.

В коротком заявлении для Tire Business Yokohama заявила, что "искренне надеется, что ситуация в РФ и Украине будет решена как можно скорее, а мир и безопасность всех людей будут обеспечены".

"Нашим наибольшим приоритетом является выполнение наших обязанностей перед всеми заинтересованными сторонами, включая сотрудников группы и их семей, клиентов, агентов и деловых партнеров, и мы уделяем пристальное внимание развивающейся ситуации", - добавили в компании.

Компания "продолжит собирать информацию и принимать соответствующие меры в случае необходимости".

По данным Yokohoma, мощность завода в Дипецке составляет 1,6 миллиона шин в год, что в 2,3 раза больше, чем мощности завода на момент начала работы в 2012 году.

Yokohama Rubber на официальном сайте также сообщила о поддержке гуманитарных усилий для Украины.

"Все мы в Yokohama Rubber хотели бы выразить глубокое соболезнование людям в Украине и близлежащих странах, которые пострадали напрямую", - говорится в сообщении.

Компания и ее фонд выделит в общей сложности 50 млн иен в поддержку украинских беженцев.

Взнос компании составит 49 миллионов иен, а фонда сотрудников Magokoro Fund – 1 млн иен. Пожертвования будут производиться через Японское общество Красного Креста и представительство ЮНЕСКО в Японии.

Экономическая правда