Японский производитель шин Yokohama прекращает производство на заводе в РФ
Японский производитель шин Yokohama Rubber Co прекращает производство на своем заводе в Липецке, РФ.
Об этом пишет профильное издание Tire Business со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что Yokohama прекращает производство в Липецке на заводе, которым управляет российская дочерняя компания.
В коротком заявлении для Tire Business Yokohama заявила, что "искренне надеется, что ситуация в РФ и Украине будет решена как можно скорее, а мир и безопасность всех людей будут обеспечены".
"Нашим наибольшим приоритетом является выполнение наших обязанностей перед всеми заинтересованными сторонами, включая сотрудников группы и их семей, клиентов, агентов и деловых партнеров, и мы уделяем пристальное внимание развивающейся ситуации", - добавили в компании.
Компания "продолжит собирать информацию и принимать соответствующие меры в случае необходимости".
По данным Yokohoma, мощность завода в Дипецке составляет 1,6 миллиона шин в год, что в 2,3 раза больше, чем мощности завода на момент начала работы в 2012 году.
Yokohama Rubber на официальном сайте также сообщила о поддержке гуманитарных усилий для Украины.
"Все мы в Yokohama Rubber хотели бы выразить глубокое соболезнование людям в Украине и близлежащих странах, которые пострадали напрямую", - говорится в сообщении.
Компания и ее фонд выделит в общей сложности 50 млн иен в поддержку украинских беженцев.
Взнос компании составит 49 миллионов иен, а фонда сотрудников Magokoro Fund – 1 млн иен. Пожертвования будут производиться через Японское общество Красного Креста и представительство ЮНЕСКО в Японии.
Экономическая правда
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