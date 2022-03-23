В период военного положения: водителям легковых авто разрешили управлять грузовиками

Кабинет министров разрешил в период военного положения водителям, имеющим право только на легковые автомобили, управлять грузовиками.

Об этом говорится в постановлении правительства №348 от 22 марта.

"Установить, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В", - говорится в постановлении.

Постановлением внесли изменение в постановление правительства №184 от 3 марта 2022 года "Некоторые вопросы допуска водителей к управлению транспортными средствами".

Такое решение приняли на фоне дефицита водителей грузовиков после вторжения РФ в Украину – в частности, "Сильпо" ищет водителей с удостоверениями категории C и выше.

Категория B – автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3 500 килограммов, а количество сидячих мест, кроме сиденья водителя, – восьми.

В то же время, права категории С предназначены для перевозки грузов автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 7500 килограммов, С1 – от 3500 до 7500 килограммов.

Эокномическая правда