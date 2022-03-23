Все разделы
Укр / Рус

В период военного положения: водителям легковых авто разрешили управлять грузовиками

Среда, 23 марта 2022, 13:27

Кабинет министров разрешил в период военного положения водителям, имеющим право только на легковые автомобили, управлять грузовиками.

Об этом говорится в постановлении правительства №348 от 22 марта.

"Установить, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В", - говорится в постановлении.

Постановлением внесли изменение в постановление правительства №184 от 3 марта 2022 года "Некоторые вопросы допуска водителей к управлению транспортными средствами".

Такое решение приняли на фоне дефицита водителей грузовиков после вторжения РФ в Украину – в частности, "Сильпо" ищет водителей с удостоверениями категории C и выше.

Категория B – автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3 500 килограммов, а количество сидячих мест, кроме сиденья водителя, – восьми.

В то же время, права категории С предназначены для перевозки грузов автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 7500 килограммов, С1 – от 3500 до 7500 килограммов.

Эокномическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим, и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин авто

powered by lun.ua
Материалы по теме
УЗ будет создавать стратегический запас пищевых продуктов по всей Украине – Шмыгаль 17 марта 2022, 17:22
Правительство внедряет план поддержки посевной кампании – Шмыгаль 13 марта 2022, 10:54
Пенсионный фонд направил банкам и Укрпочте 38 миллиардов для выплат пенсий 13 марта 2022, 09:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте