Дружественный для РФ Вьетнам приостанавливает авиарейсы

Авиакомпания Vietnam Airlines с 25 марта приостанавливает полеты между Ханоем и Москвой на неопределенный срок.

Об этом сообщают РосСМИ.

"Vietnam Airlines приостанавливают выполнение рейсов по маршруту Ханой-Москва до дальнейшего уведомления из-за необходимости пересмотреть процедуры и правила страхования самолетов, направляющихся в Россию", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Vietnam Airlines недавно возобновила перелеты в Москву в конце января после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В столицу России выполнялся один рейс в неделю.