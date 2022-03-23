Дружественный для РФ Вьетнам приостанавливает авиарейсы
Среда, 23 марта 2022, 11:47 -
Авиакомпания Vietnam Airlines с 25 марта приостанавливает полеты между Ханоем и Москвой на неопределенный срок.
Об этом сообщают РосСМИ.
"Vietnam Airlines приостанавливают выполнение рейсов по маршруту Ханой-Москва до дальнейшего уведомления из-за необходимости пересмотреть процедуры и правила страхования самолетов, направляющихся в Россию", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
Vietnam Airlines недавно возобновила перелеты в Москву в конце января после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В столицу России выполнялся один рейс в неделю.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua