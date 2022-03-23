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Дружественный для РФ Вьетнам приостанавливает авиарейсы

Среда, 23 марта 2022, 11:47 - Илья Колдомасов

Авиакомпания Vietnam Airlines с 25 марта приостанавливает полеты между Ханоем и Москвой на неопределенный срок.

Об этом сообщают РосСМИ.

"Vietnam Airlines приостанавливают выполнение рейсов по маршруту Ханой-Москва до дальнейшего уведомления из-за необходимости пересмотреть процедуры и правила страхования самолетов, направляющихся в Россию", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Vietnam Airlines недавно возобновила перелеты в Москву в конце января после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В столицу России выполнялся один рейс в неделю.

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Экономическая правда
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