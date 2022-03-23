"Мы забрали чужую собственность": министр транспорта РФ признал кражу лизинговых самолетов

Министр транспорта РФ Виталий Савельев признал, что решение России не отдавать лизинговые самолеты по требованию владельцев является воровством.

Об этом он сказал на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике 22 марта.

Так, во время обсуждения ситуации с пассажирскими самолетами у него спросили, сможет ли РФ обслуживать самолеты на Западе, там, где они обслуживались раньше.

"Они (самолеты – ред.) не будут обслужены на Западе, их даже не выпустят в силу того, что мы забрали чужую собственность", – заявил министр.

Савельев рассказал, что техническое обслуживание самолетов – так называемые C-check и D-check – будут выполняться на российских предприятиях.

По его словам, за границу они больше никогда не улетят, "только в дружеские страны".

Напоминаем:

Международный пассажиропоток в российских аэропортах резко сократился после того, как Евросоюз, ряд соседних с ним стран, США и Канада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

14 марта президент РФ Путин подписал закон, разрешающий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге российских компаний. Инициатива направлена ​​на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков.

Экономическая правда