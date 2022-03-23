В РФ упало количество выдаваемых потребкредитов на 60–75%

После 24 февраля началось стремительное падение выдачи потребительских кредитов. Число заявок заемщиков снизилось вдвое, выдачи упали еще сильнее — на 60–75%.

Об этом пишет Коммерсант.

"Клиенты не готовы брать кредиты по высоким ставкам (от 20%), а банки ужесточают риск-политику на фоне нестабильной ситуации с доходами населения", - отмечает издание. Таким образом доходы банков могут снизиться на 30–40% по итогам года.

Напоминаем:

28 февраля Банк России поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, что привело к росту ставок по всем основным банковским продуктам, в том числе и кредитам.

Из-за санкций российские банки могут нуждаться в поддержке со стороны государства и собственников на 3,5 трлн руб. в 2022–2023 гг. По актуальному межбанковскому курсу это более 3,3 миллиардов долларов.