В РФ упало количество выдаваемых потребкредитов на 60–75%
После 24 февраля началось стремительное падение выдачи потребительских кредитов. Число заявок заемщиков снизилось вдвое, выдачи упали еще сильнее — на 60–75%.
Об этом пишет Коммерсант.
"Клиенты не готовы брать кредиты по высоким ставкам (от 20%), а банки ужесточают риск-политику на фоне нестабильной ситуации с доходами населения", - отмечает издание. Таким образом доходы банков могут снизиться на 30–40% по итогам года.
Напоминаем:
28 февраля Банк России поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, что привело к росту ставок по всем основным банковским продуктам, в том числе и кредитам.
Из-за санкций российские банки могут нуждаться в поддержке со стороны государства и собственников на 3,5 трлн руб. в 2022–2023 гг. По актуальному межбанковскому курсу это более 3,3 миллиардов долларов.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua