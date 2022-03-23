Производитель молочной продукции Fonterra выходит из российского бизнеса

Новозеландский производитель молочной продукции Fonterra закроет офис в Москве и выходит из российского бизнеса.

Об этом говорится в заявлении компании.

В конце февраля компания приостановила поставки продукции в РФ.

"Нашим первым шагом после российского вторжения в Украину было обеспечение безопасности команды в России, и нашим приоритетом в этом процессе остается то, чтобы наши люди поступали правильно.

Мы приостановили отгрузку продукции в Россию, пока оценивали влияние экономических санкций и обсуждали наши долгосрочные планы с нашими клиентами и партнером совместного предприятия", - заявил генеральный директор компании Майлз Харрелл.

"После тщательного рассмотрения влияния на наших сотрудников и наших долгосрочных планов по российскому рынку мы сейчас закроем наш офис в Москве, перераспределив персонал, где это возможно, и выйдем из нашего совместного предприятия Unifood.

Fonterra экспортирует в Россию небольшое количество продукции, в первую очередь сливочное масло, составляющее около 1% нашего годового экспорта", - добавили в Fonterra.

"Учитывая нынешний высокий спрос на новозеландские молочные продукты мы уверены в нашей способности перераспределить этот продукт на другие рынки", - отметил Херрелл.

Новая Зеландия экспортировала масло в Россию более 40 лет. Fonterra вошла в совместное предприятие Unifood в декабре 2018 года.

Экономическая правда