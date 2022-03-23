Все четыре действующих АЭС продолжают стабильно производить электроэнергию – Энергоатом

Все четыре действующих АЭС Украины продолжают стабильно производить электрическую энергию, их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны.

Об этом сообщает Энергоатом по состоянию на 9.00 23 марта.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.

В условиях военного положения и полномасштабной агрессии России НАЭК "Энергоатом" усилил контроль и определил исключительную приоритетность вопросов безопасности ядерных установок над всеми остальными.

Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем", - говорится в сообщении.

Энергоатом подчеркивает, что Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже 19 сутки находятся под контролем вражеских военных формирований.

Все 6 энергоблоков Запорожской АЭС обслуживаются украинским персоналом, изменения имеют возможность ротации.

"Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков. Весь персонал по прибытии на станцию ​​тщательно проверяется вооруженными террористами. В результате ядерная и радиационная безопасность - под угрозой.

В городе стало гораздо больше военных, в том числе и "полицейских" для подавления мирных собраний энергодарцев. Почти на всех админдомах сняли флаги Украины, а оккупанты используют средства информационно-психологического давления, пытаются проводить агитационную работу среди населения, чтобы склонить его на свою сторону, но горожане посылают захватчиков вслед за российским военным кораблем", - добавили в компании.

Из-за фактической блокады Энергодара продолжаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарством первой необходимости.

Уже четвертые сутки оккупанты удерживают похищенного первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка, который координировал все гуманитарные грузы в город и не согласился на сотрудничество с врагом, говорят в Энергоатоме.

Экономическая правда