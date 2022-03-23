Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России
Среда, 23 марта 2022, 09:22
Американский стриминговый сервис Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России.
Об этом сообщает "Коммерсант".
6 марта Netflix объявил о приостановке деятельности в России. Кроме того, компания остановила работу над российскими оригинальными проектами. Это решение было принято из-за российской войны в Украине.
TechCrunch со ссылкой на результаты исследований компании Sensor Tower сообщил, что с 24 февраля из российского раздела App Store были удалены 6982 приложения для iPhone и iPad.
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