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Sharp приостановила поставки в Россию

Среда, 23 марта 2022, 09:07

Японский производитель техники Sharp приостановил поставки в Россию из-за войны в Украине.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы в Sharp Group глубоко обеспокоены войной, развивающейся в Украине", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что с целью поддержки гуманитарной программы ее предприятия будут делать пожертвования благотворительным организациям, участвующим в помощи украинцам.

"Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры в соответствии с духом нашей Хартии корпоративного поведения Sharp Group", – сообщили в компании.

Ранее японская корпорация IHI решила приостановить производство на расположенном в России совместном предприятии "Альфа автоматив техноложиз".

Как сообщалось, МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору в связи с введением Японией односторонних ограничений в отношении России.

Экономическая правда

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Sharp Россия

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