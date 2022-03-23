Crédit Agricole решила полностью уйти из России

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Французская банковская группа Crédit Agricole сообщила о решении полностью приостановить свою деятельность в России. Ранее группа приостановила только новое финансирование российских компаний и всю коммерческую деятельность на территории страны-террориста.

Об этом говорится в официальном заявлении Crédit Agricole.

"Группа связалась со своими международными корпоративными клиентами, чтобы установить условия прекращения услуг, предоставляемых на местном уровне Crédit Agricole CIB, которые вступят в силу в ближайшие недели", – говорится в сообщении.

Crédit Agricole CIB в РФ насчитывает 170 сотрудников, она не занимается розничными банковскими операциями и в прошлом году получила чистую прибыль в размере 3,7 млн евро.

В Crédit Agricole высказались о своей политике в отношении Украины, отражающей российскую военную агрессию, выразив "свою солидарность с первого дня конфликта".

"Акция солидарности в первую очередь посвящена населению Украины и ее украинским сотрудникам, пострадавшим от войны. Приоритетом группы с начала войны было обеспечить безопасность и предоставить оборудование и финансовую поддержку 2400 украинским сотрудникам Crédit Agricole: они все еще находятся на территории, они по-прежнему мобилизованы для обеспечения продолжения основной банковской деятельности", – говорится в заявлении.

Экономическая правда