В Лисичанске оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод "Роснефти"

Оккупанты с самолета обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, принадлежащий российской компании "Роснефть".

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Ситуация стабильно тяжелая. Обстрелы по всей территории, контролируемой Украиной – от Кременной до Попасной", – рассказал он. Враг сосредоточил обстрелы на Рубежном, Серверодонецке и Попасной, пытается совершить прорыв между Кременной и Рубежным, а также в Попасной.

В результате обстрела российским оккупантами Лисичанского НПЗ образовался пожар, который сейчас пытаются погасить работников ГСЧС.

Лисичанский НПЗ принадлежит российской государственной компании "Роснефть" через кипрскую Rosneft SH Investments Limited (контролирует 95,21% акций). Завод способен ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти.

Предприятие было убыточным до 2012 года, когда его решили закрыть "на ремонт". С тех пор он так и не возобновил работу.

Предприятие может вскоре попасть в списки под национализацию российских активов по Украине. Детальнее об этом читайте в статье: Террористическое государство должно заплатить. Какие активы РФ и россиян можно национализировать?