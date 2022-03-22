Все разделы
Укр / Рус

В Лисичанске оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод "Роснефти"

Вторник, 22 марта 2022, 22:21 - Дана Гордийчук

Оккупанты с самолета обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, принадлежащий российской компании "Роснефть".

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Ситуация стабильно тяжелая. Обстрелы по всей территории, контролируемой Украиной – от Кременной до Попасной", – рассказал он. Враг сосредоточил обстрелы на Рубежном, Серверодонецке и Попасной, пытается совершить прорыв между Кременной и Рубежным, а также в Попасной.

В результате обстрела российским оккупантами Лисичанского НПЗ образовался пожар, который сейчас пытаются погасить работников ГСЧС.

Лисичанский НПЗ принадлежит российской государственной компании "Роснефть" через кипрскую Rosneft SH Investments Limited (контролирует 95,21% акций). Завод способен ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти.

Предприятие было убыточным до 2012 года, когда его решили закрыть "на ремонт". С тех пор он так и не возобновил работу.

Предприятие может вскоре попасть в списки под национализацию российских активов по Украине. Детальнее об этом читайте в статье: Террористическое государство должно заплатить. Какие активы РФ и россиян можно национализировать?

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НПЗ Роснефть Лисичанский НПЗ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Ключ от всех дверей: что даст увеличение нефтепереработки в Украине 27 ноября 2020, 08:18
Украина нарастила импорт дизельного топлива из России на 40% - СМИ 12 марта 2020, 10:35
Подпольный НПЗ и сеть АЗС с некачественным топливом накрыли в Кривом Роге 12 февраля 2020, 18:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте