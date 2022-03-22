Оккупанты уничтожили склад овощей и колбасный цех под Киевом, потери – 600 миллионов

В Киевской области российские оккупанты уничтожили овощехранилище и колбасный цех. Ущерб агропромышленной компании "Веги тренд" составляет более 600 миллионов, об убытках компания, которая занималась колбасной промышленностью, не уточнялось.

Об этом сообщил в Facebook совладелец данных компаний Евгений Коломиец.

"Это еще один удар по обеспечению потребностей Киевщины и всей Украины в продовольствии", - отметил он, добавив, что определенные уничтоженные продукты должны были пойти на питание бойцов территориальной обороны Киева и Киевской области.