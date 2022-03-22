Оккупанты уничтожили склад овощей и колбасный цех под Киевом, потери – 600 миллионов
Вторник, 22 марта 2022, 21:42 -
В Киевской области российские оккупанты уничтожили овощехранилище и колбасный цех. Ущерб агропромышленной компании "Веги тренд" составляет более 600 миллионов, об убытках компания, которая занималась колбасной промышленностью, не уточнялось.
Об этом сообщил в Facebook совладелец данных компаний Евгений Коломиец.
"Это еще один удар по обеспечению потребностей Киевщины и всей Украины в продовольствии", - отметил он, добавив, что определенные уничтоженные продукты должны были пойти на питание бойцов территориальной обороны Киева и Киевской области.
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