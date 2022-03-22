ЕС разделился по поводу энергетического эмбарго против РФ: кто блокирует решение

Страны Евросоюза разделились на разные лагеря при обсуждении эмбарго на российскую нефть, газ и уголь – в частности, запрет на импорт российской нефти блокируют Германия и Нидерланды.

Об этом сообщает Reuters.

Следовательно, во время встречи в понедельник министры иностранных дел стран ЕС так и не пришли к пониманию, вводить ли санкции против энергетического сектора России из-за ее вторжения в Украину.

Германия и Нидерланды заявили, что блок слишком сильно зависит от российской нефти и газа, чтобы принять решение об эмбарго. Страны считают, что ЕС зависит от российской нефти и газа, и не может сейчас отключиться.

"Вопрос нефтяного эмбарго – это не вопрос, хотим мы или не хотим, а вопрос, насколько мы зависим от нефти", – заявляла ранее министерка иностранных дел Германии Анналена Бербок. Кроме того, отметила она, есть и другие страны-члены, которые не могут остановить импорт нефти со дня на день. Германия считает, что ЕС следует работать над уменьшением зависимости от Москвы в энергетическом секторе.

При этом Италия, которая зависит от российского газа, апеллирует к и без того высоким ценам на энергоносители. Санкции по углю являются красной линией для Германии, Польши и Дании. При этом есть лагерь, для которых неприкосновенна нефть – в частности, Нидерланды.

При этом владыческий лагерь представлен странами Балтии, которые хотят более суровых санкций против агрессора. Регион хочет нефтяного эмбарго, а министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис публично выступал за полный пакет санкций, включая блокировку портов:

"Почему Европа должна дать Путину больше времени, чтобы заработать больше денег на нефти и газе? Больше времени для использования европейских портов? Больше времени для использования несанкционированных российских банков в Европе? Пора выключить вилку", – написал он в Twitter.

По словам собеседников агентства, другие обсуждаемые потенциальные санкции включают закрытие лазейок в трастовых фондах, которыми пользуются олигархи, расширение санкционного списка, закрытие портов ЕС для российских кораблей и отключение большего количества российских банков от SWIFT.

Все это снова будет обсуждаться в четверг, когда президент США Джо Байден будет находиться в Брюсселе для переговоров с НАТО, ЕС и членами Большой семерки, включая Японию, по поводу более жестких санкций против Москвы.

Напоминаем:

Соединенные Штаты и другие западные страны намерены в четверг объявить о новых санкциях против России за военное вторжение в Украину.