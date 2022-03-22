В ЕС надеются договориться о совместніх закупках газа

Европейская комиссия рассчитывает, что лидеры стран ЕС на своем саммите 24-25 марта одобрят принцип совместных закупок газа Евросоюзом в качестве одной из мер в связи с кризисом цен на энергоносители.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина"

По словам, заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, это один из подходов, который в Европе надеются доработать в ближайшее время, дабы он был принят главами государств и правительств. "Евросоюзу действительно нужно лучше использовать огромный вес своей экономики для переговоров о ценах на энергоносители и о поставках газа", - сказал он, добавив, что соответствующие заседание может произойти уже в среду.

Как ожидается, там будут рассматривать безопасность поставок и цены на энергию.