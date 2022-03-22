По єПідтримці уже провели выплат более чем на 7 миллиардов

Правительство перечислило свыше 7,6 млрд єПідтримки для помощи украинцам, которые потеряли работу из-за войны и находятся на территориях, где ведутся активные боевые действия.

Об этом сообщило Минэкономики в соцсетях.

А на сегодняшний день уже перечислены средства для выплаты такой помощи более 1,2 миллионам украинцев.

Первыми получат средства поддержки те, кто в первый день подал заявку в Дії.

Как получить 6500 грн єПідтримки

откройте специальную карту в одном из банков-партнеров, если у вас до сих пор ее нет зайдите в действие и нажмите 👉🏻 Услуги 👉🏻 естьПоддержка 👉🏻 Получить помощь.

Средства можно тратить без ограничений и даже снимать в банкоматах или переводить на другие карты.

"Обратите внимание: уведомление о зачислении средств естьПоддержки вы получите от вашего банка. Оно не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию".

Если получите SMS-сообщение от посторонних отправителей с просьбой перейти по ссылке для получения поддержки - не открывайте его. Это очередное интернет-мошенничество", – пояснили в министерстве.

Кто может получить 6500 грн