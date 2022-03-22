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Укр / Рус

По єПідтримці уже провели выплат более чем на 7 миллиардов

Вторник, 22 марта 2022, 20:21

Правительство перечислило свыше 7,6 млрд єПідтримки для помощи украинцам, которые потеряли работу из-за войны и находятся на территориях, где ведутся активные боевые действия.

Об этом сообщило Минэкономики в соцсетях.

А на сегодняшний день уже перечислены средства для выплаты такой помощи более 1,2 миллионам украинцев.

Первыми получат средства поддержки те, кто в первый день подал заявку в Дії.

Как получить 6500 грн єПідтримки

  1. откройте специальную карту в одном из банков-партнеров, если у вас до сих пор ее нет
  2. зайдите в действие и нажмите 👉🏻 Услуги 👉🏻 естьПоддержка 👉🏻 Получить помощь.

Средства можно тратить без ограничений и даже снимать в банкоматах или переводить на другие карты.

"Обратите внимание: уведомление о зачислении средств естьПоддержки вы получите от вашего банка. Оно не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию".

Если получите SMS-сообщение от посторонних отправителей с просьбой перейти по ссылке для получения поддержки - не открывайте его. Это очередное интернет-мошенничество", – пояснили в министерстве.

Кто может получить 6500 грн

  • ФЛП всех групп, уплативших ЕСВ за 4 квартал 2021 года
  • наемные работники, за которых уплачено ЕСВ за 4 квартал, кроме работников организаций, получающих средства из Государственного бюджета Украины
  • ФЛП, которые не находятся в состоянии прекращения/реорганизации/ликвидации.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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