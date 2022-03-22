Украинские банки за два месяца нарастили прибыль на 50%

Платежеспособные банки Украины в январе-феврале 2022 года получили 9,9 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Доходы банков за два месяца выросли на 41% – до 49,5 млрд грн. Комиссионный доход вырос на 25% - до 15,5 млрд грн.

Расходы банковской системы за указанный период выросли на 39% – до 39,6 млрд грн, в том числе отчисления в резервы – в 5,5 раза, до 5,717 млрд грн. При этом комиссионные расходы выросли на 42,5% – до 6,7 млрд грн.

За январь-февраль 2021 года чистая прибыль банков составила 6,5 млрд грн, за весь 2021 год – 77,5 млрд грн.

Экономическая правда