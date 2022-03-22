Российские магазины duty free в "критическом положении" из-за падения пассажиропотока

Российские магазины беспошлинной торговли в аэропортах (duty free) оказались "в самом критическом положении" из-за резкого падения международного пассажиропотока – попросили помощи у правительства.

Об этом пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатиму Дзоблаеву.

По ее словам, магазины duty free сильно зависят от заметно сократившегося международного пассажиропотока.

Спрос в марте упал в два раза по сравнению с январем – февралем.

А пассажиры, продолжающие летать, могут позволить себе меньше, резко снизилась покупательская способность.

Из-за ослабления курса рубля цены в магазинах duty free, установленные в валюте, оказались непривлекательными, сообщила исполнительный директор ассоциации. При этом отрасль еще не успела восстановиться после пандемии коронавируса.

Деловая организация "Опора России" в ближайшее время планирует инициировать в правительстве обсуждение вопроса поддержки магазинов duty free, заявил ее президент Александр Калинин.

По словам Калинина, среди возможных мер помощи могут быть льготные кредиты, гранты, налоговые каникулы или освобождение от арендной платы со стороны аэропорта.

Представитель крупного швейцарского оператора магазинов duty free Dufry сообщил РБК, что компания пока не закрывает принадлежащие ей в РФ магазины.

Международный пассажиропоток в российских аэропортах резко сократился после того, как Евросоюз, ряд соседних с ним стран, США и Канада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

Экономическая правда