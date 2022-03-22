Vodafone восстановил связь в четырех областях
Вторник, 22 марта 2022, 19:08
В Житомирской, Донецкой и Луганской областях восстановили связь сети Vodafone после успешного завершения ремонтных работ.
Об этом сообщила пресс-служба оператора.
Также утром специалисты Черниговского технического центра Vodafone наладили работу транспортной сети в Черниговской области.
"Благодаря этому удалось восстановить связь в приграничных частях области от Новгород-Северского до Репок, включая Корюковку, Сновск, Городню, Мену.
Также это позволило увеличить надежность работы сети в Нежине, Прилуках и Батурине", – заявили в компании.
Экономическая правда
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