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Vodafone восстановил связь в четырех областях

Вторник, 22 марта 2022, 19:08

В Житомирской, Донецкой и Луганской областях восстановили связь сети Vodafone после успешного завершения ремонтных работ.

Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Также утром специалисты Черниговского технического центра Vodafone наладили работу транспортной сети в Черниговской области.

"Благодаря этому удалось восстановить связь в приграничных частях области от Новгород-Северского до Репок, включая Корюковку, Сновск, Городню, Мену.

Также это позволило увеличить надежность работы сети в Нежине, Прилуках и Батурине", – заявили в компании.

Экономическая правда

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Vodafone мобильная связь

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