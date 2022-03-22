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Siemens приостановил контракт с РФ на поставку новых электропоездов "Сапсан"

Вторник, 22 марта 2022, 18:30

Немецкий концерн Siemens уведомил Российскую железную дорогу (РЖД) о приостановлении контракта на покупку высокоскоростных электропоездов "Сапсан".

Об этом заявил глава правления РЖД Олег Белозеров, пишет "Новая газета".

По его словам, переговоры с Siemens велись "до последнего момента", и компания "искала варианты продления действия". При этом договор по обслуживанию поездов остается в силе.

Белозеров отметил, что в прошлом году РЖД приобрела три новых поезда "Сапсан", которым еще предстоит пройти сертификацию.

"Мы считаем, что независимо от того, как будет складываться ситуация, мы к лету постараемся до Санкт-Петербургского форума запустить новый подвижной состав", - добавил он.

"Сапсаны" - мы предполагаем, будут ходить. Если будут возникать какие-то нюансы, значит, соответственно, запчасти будем дорабатывать, будем искать варианты, как это будет работать", - резюмировал Белозеров.

О том, что Siemens продолжит техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка", компания сообщала на прошлой неделе. При этом в начале марта концерн приостановил инвестиции в новый бизнес в России.

Экономическая правда

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Siemens Россия железная дорога

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