Украинская "Дарница" будет производить лекарства от COVID-19 по лицензии Pfizer

Украинская фармацевтическая компания Дарница выиграла конкурс и подписала соглашение на получение лицензии по разработке и производству орального противоковидного препарата Pfizer.

Об этом сообщил исполнительный директор компании Дмитрий Шимкив, сайт уполномоченной ООН организации Medicines Patent Pool.

Таким образом, "Дарница" получила право на разработку и производство генерической версии орального противоковидного препарата Pfizer нирматрелвира (nirmatrelvir) в комбинации с низкой дозой ритонавира (nirmatrelvir; ritonavir), отметил Шимков.

На сайте MPP сообщается, что это не только позволит обеспечить лекарством украинцев, но и позволит Украине поставлять лекарства в 95 стран со средним и низким уровнем дохода. Всего такое соглашение имеет 36 компаний в 13 странах мира.

"Война с агрессором идет на нашей земле. Но и мировая пандемия никуда не делась. В условиях военного положения в стране, а также на фоне пандемии, мощная и инновационная фарма – это важнейшая составляющая национальной безопасности государства", – комментирует Шимков подписание соглашения.

В настоящее время компания является единственной в Украине, которая имеет право разработки и производства генерической версии лечения COVID-19 "для украинских пациентов и медицинских работников, а также для всего региона".