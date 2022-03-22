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ArcelorMittal убрал российское сырье по производству стали

Вторник, 22 марта 2022, 15:26 - Дана Гордийчук

Крупнейший европейский производитель стали ArcelorMittal SA убрал российское сырье из своей цепи поставок после вторжения в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Россия была среди ключевых поставщиков железной руды и угля для доменных печей в Европе, поэтому ArcelorMittal потребовалось три недели, чтобы остановить поставки.

Компания заявила, что ранее около пятой части угля для своих европейских заводов получала из России. Согласно годовому отчету, компания также покупала железную руду у "Металлоинвеста" подсанкционного олигарха Алишера Усманова.

"Теперь мы независимы", - заявил Герт Ван Поэлворде, европейский генеральный директор ArcelorMittal в интервью изданию. "На третий квартал нам нужно купить чуть больше сырья у нероссийских поставщиков. Но это не большая проблема".

Он считает, что война в Украине изменит мировые потоки сырья: в течение нескольких месяцев Россия перенаправит экспорт угля из Европы в Китай, который, в свою очередь, будет покупать меньшее количество топлива из Австралии.

Компания индийского бизнесмена Лакшми Миттала работает также в Украине и владеет заводом ArcelorMittal Кривой Рог (ранее – "Криворожсталь").

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сталь РФ

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