Под Макаровым сгорел склад "Фармака", потери – 1,5 миллиарда

Под Макаровым в Киевской области сгорел склад украинской фармкомпании "Фармак" - потери составили около 1,5 млрд грн.

Об этом сообщил в Facebook член совета директоров компании Петр Чернышев.

"Склад Фармака находился под Макаровым (это неподалеку от Киева). Насколько мы понимаем - в этом районе шла танковая битва. И наш склад полностью сгорел - компания понесла примерно 1,5 миллиарда гривен потерь.

Мы работаем над полноценным возобновлением производства. Это сложно – ведь на складе было все сырье и первичная упаковка, а над Киевом летают снаряды", – написал Чернышев.

В пресс-службе "Фармак" заявили, что "склады "Фармак", где находились готовые лекарства, сырье для препаратов, первичная упаковка, в первые дни войны были сожжены дотла оккупантами". По общим подсчетам потери составили около 1,5 млрд грн.

В "Фармак" добавили, что с 24 февраля не поставляют лекарства в РФ и Беларусь. А представительство "Фармак" на территории России было свернуто еще в 2014 году.

"24 февраля на затаможивании на РБ в Чернигове стояла фура с нашими лекарствами, на сумму почти 200 тысяч долларов. Мы ее растаможили назад и передали на нужды города Чернигова, который одним из первым был атакован российскими военными", - говорится в сообщении.

"Еще 24 февраля этого года - то есть в первый же день открытой вооруженной агрессии РФ против Украины - "Фармак" начал передавать на нужды Минздрава, ВСУ, ТрО, госпитали имеющиеся лекарственные средства. И сейчас прилагаем максимум усилий, чтобы производить и снабжать украинцев жизненно необходимыми" лекарствами", - добавили в пресс-службе.

В "Фармак" добавляют, что общий объем благотворительной помощи в пользу армии с декабря 2021 года по сегодняшний день составил более 12 млн грн. Из них лекарственными средствами – почти 9 млн грн.

У компании есть договоренности с зарубежными партнерами о гуманитарных поставках критически важного лекарства.

"Логистику мы полностью покрываем. Часть из них, на общую сумму около 1 млн евро, уже разгружена в Украине", - говорится в заявлении.

87 сотрудников компании находятся в рядах вооруженных сил Украины или территориальной обороны.

Напомним:

Ночью 22 марта Министерство обороны Украины сообщило, что Макаров освободили от оккупантов.

В городе Макаров, который накануне был освобожден от оккупантов, каждый второй дом поврежден или уничтожен.

Экономическая правда