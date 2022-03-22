На Закарпатье национализируют 30 российских цистерн с газом
Бюро экономической безопасности инициировало национализацию российских 29 вагонов-цистерн по транспортировке горюче-смазочных материалов на 35 миллионов гривень, которые принадлежат одному из предприятий РФ.
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
"По итогам проверок предприятий, которые занимаются транспортировкой горюче-смазочных материалов в городе Мукачево Закарпатской области сотрудники БЭБ установили имущество одного из предприятий Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Речь идет о 29 вагонах-цистернах для транспортировки сжиженного газа общей стоимостью 1,16 млн долларов.
Еще два вагона, которыми по адресу одного из предприятий также доставлялись ГСМ из РФ, выявили в Ивано-Франковске. В настоящее время они находятся на одной из станций Львовской железной дороги.
"После подтверждения собственника, будет инициироваться вопрос принудительного изъятия", – указало Бюро.
Экономическая правда
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