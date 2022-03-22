НБУ перечислил на нужды военных почти 12,6 миллиардов: сколько осталось на счету

Нацбанк Украины перечислил на нужды военных 12,6 млрд грн, на спецсчете осталось 51 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О спецсчете для помощи Армии

По состоянию на 22 марта остаток средств на спецсчете, который открыл Нацбанк для поддержки ВСУ, составляет почти 51 млн грн.

В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 12,6 млрд грн, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн.; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на нужды Министерства обороны Украины - всего 9 015 млн грн (28.02.2022 - 182,3 млн грн; 01.03.2022 - 843 млн грн; 02.03.2022 - 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 - 920 .2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 2022 – 122,7 млн ​​грн; 16.03.2022 – 182 млн грн; 17.03.2022 – 191,7 млн ​​грн; 18.03.2022 – 91 млн грн;

на нужды Государственной пограничной службы – всего 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн).

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 12,7 млрд грн в эквиваленте.

В частности, более 3,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары). Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Польши, Швеции, Финляндии, Китая, Франции, Канады, Австралии и многих стран мира)", - говорится в сообщении.

Для помощи украинской армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces.

О счете для гуманитарных нужд

По состоянию на 22 марта на счету Минсоцполитики, которое Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет около 292 млн грн. В частности, более 152 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

Получателем и распорядителем поступающих на счет средств, открытых Национальным банком для гуманитарных целей из Украины и из-за границы, является Министерство социальной политики.

Для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine.

Экономическая правда