Зеленский призвал Италию к полному эмбарго против РФ и блокированию активов олигархов

Президент Владимир Зеленский призвал Италию поддержать санкции против РФ, в том числе полное эмбарго на торговлю и заморозку недвижимости российских олигархов.

Об этом заявил в своем обращении в итальянский парламент

"Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Четко знаете тех, кто велит воевать и тех, кто это пропагандирует. Они почти все используют Италию как место отдыха. Так что не будьте курортом для убийц", – призвал Зеленский.

"Заблокируйте всю недвижимость, счета, яхты – от "Шехерезады" и до самых маленьких. Заблокируйте активы всех, кто имеет в России влияние, пусть они его применяют для мира, чтобы когда-нибудь иметь возможность вернуться к вам", – добавил он.

Зеленский призвал Италию поддержать большинство санкций против России, включая полный эмбарго на торговлю с агрессором, в том числе нефтяное эмбарго, запрет для российских кораблей заходить в итальянские порты.

Также он отметил, что не должно быть никакого исключения из санкций для российских банков, ведь раньше ЕС "отрезал" от международной системы SWIFT только 7 российских банков.

"Не допустит продовольственного кризиса в соседних для вас регионах, помогите нам остановить убийства, сохраните украинские семьи. Эту войну нужно заканчивать как можно быстрее, возвращать мир, убирать из Украины вражеские войска, проводить разминирование и восстанавливать Украину после этой войны вместе, в Евросоюзе", – резюмировал президент.