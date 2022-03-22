Оккупанты обстреляли порт в Николаеве
Вторник, 22 марта 2022, 11:59 -
Ночью на вторник, 22 марта, российские оккупанты обстреляли морской порт в Николаеве.
Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины.
В результате обстрела портовая инфраструктура получила значительные повреждения.
По предварительной информации, пострадавших нет.
По данным Мининфраструктуры, на 20:00 понедельника николаевский порт частично осуществлял обработку имеющегося у причалов флота и отгрузку по железной дороге и автотранспорту.
Порты в Мариуполе, Бердянске, Скадовске, Херсоне временно не работают.
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