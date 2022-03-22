Все разделы
Укр / Рус

В Минфине рассказали, где и на каких условиях, можно купить военные облигации физлицам

Вторник, 22 марта 2022, 10:54

Завтра, 22 марта, состоятся аукционы по продаже военных облигаций. Министерство финансов собрало список банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров, активно помогающих гражданам Украины инвестировать в военные ОВГЗ.

Об этом сообщило ведомство в пресс-релизе.

Покупка ОВГЗ без ограничений по минимальной сумме инвестиций (начиная с 1000 гривен)

Банки-первичные дилеры:

  • Укргазбанк. Есть возможность покупки ОВГЗ через мобильное приложение
  • Укрэксимбанк.
  • Альфа-Банк.
  • ПУМБ. Есть возможность инвестирования в ОВГЗ через мобильное приложение. Упразднены комиссии хранителя и брокера.
  • Південний. Для военных ОВГЗ: открытие счета в ценных бумагах – 1 грн; Выполнение учетных операций с ценными бумагами (зачисление) – 1 руб.

Лицензированные брокеры:

  • ICU. Благодаря упрощенной процедуре открыть счет и приобрести ценные бумаги может каждый желающий в несколько кликов.
  • Универ Капитал. Отсутствует комиссия броэкра. Покупка доступна через мобильное приложение Wotan.
  • Дрегон Капитал. Покупка доступна через мобильное приложение Wotan.

Минимальная сумма инвестиций от 50000 гривен

  • Ощадбанк. Максимально упрощенная процедура. По вопросам приобретения военных ОВГЗ необходимо обратиться к менеджеру банка.

Минимальная сумма инвестиций от 100 000 гривен

  • ПриватБанк. Есть возможность приобрести военные ОВГЗ через Приват24.
  • Кредобанк. Нулевая комиссия за приобретение. Условия покупки и контакты

Минимальная сумма инвестиций от 500 000 гривен

  • ОТП банк. Нулевая комиссия брокера. Для покупки военных ОВГЗ необходимо обратиться к менеджерам в отделении.
  • Райффайзен Банк.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте