В Минфине рассказали, где и на каких условиях, можно купить военные облигации физлицам
Вторник, 22 марта 2022, 10:54
Завтра, 22 марта, состоятся аукционы по продаже военных облигаций. Министерство финансов собрало список банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров, активно помогающих гражданам Украины инвестировать в военные ОВГЗ.
Об этом сообщило ведомство в пресс-релизе.
Покупка ОВГЗ без ограничений по минимальной сумме инвестиций (начиная с 1000 гривен)
Банки-первичные дилеры:
- Укргазбанк. Есть возможность покупки ОВГЗ через мобильное приложение
- Укрэксимбанк.
- Альфа-Банк.
- ПУМБ. Есть возможность инвестирования в ОВГЗ через мобильное приложение. Упразднены комиссии хранителя и брокера.
- Південний. Для военных ОВГЗ: открытие счета в ценных бумагах – 1 грн; Выполнение учетных операций с ценными бумагами (зачисление) – 1 руб.
Лицензированные брокеры:
- ICU. Благодаря упрощенной процедуре открыть счет и приобрести ценные бумаги может каждый желающий в несколько кликов.
- Универ Капитал. Отсутствует комиссия броэкра. Покупка доступна через мобильное приложение Wotan.
- Дрегон Капитал. Покупка доступна через мобильное приложение Wotan.
Минимальная сумма инвестиций от 50000 гривен
- Ощадбанк. Максимально упрощенная процедура. По вопросам приобретения военных ОВГЗ необходимо обратиться к менеджеру банка.
Минимальная сумма инвестиций от 100 000 гривен
- ПриватБанк. Есть возможность приобрести военные ОВГЗ через Приват24.
- Кредобанк. Нулевая комиссия за приобретение. Условия покупки и контакты
Минимальная сумма инвестиций от 500 000 гривен
- ОТП банк. Нулевая комиссия брокера. Для покупки военных ОВГЗ необходимо обратиться к менеджерам в отделении.
- Райффайзен Банк.
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