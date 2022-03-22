Все разделы
Укр / Рус

Стартовали выплаты 6 500 гривен єПідтримки

Вторник, 22 марта 2022, 10:50

Со вчера (21 марта) начались выплаты 6500 грн єПідтримки, их получили уже почти 500 тысяч украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Первыми получат средства поддержки те, кто в первый день подал заявку в Дії.

"От запуска услуги мы уже получили почти 4 млн заявок на поддержку. Программа рассчитана на людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия", - говорится в сообщении.

Как получить 6500 грн єПідтримки

  1. откройте специальную карту в одном из банков-партнеров, если у вас до сих пор ее нет
  2. зайдите в действие и нажмите 👉🏻 Услуги 👉🏻 естьПоддержка 👉🏻 Получить помощь.

Средства можно тратить без ограничений и даже снимать в банкоматах или переводить на другие карты.

"Обратите внимание: уведомление о зачислении средств естьПоддержки вы получите от вашего банка. Оно не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию".

Если получите SMS-сообщение от посторонних отправителей с просьбой перейти по ссылке для получения поддержки - не открывайте его. Это очередное интернет-мошенничество", – пояснили в министерстве.

Кто может получить 6500 грн

  • ФЛП всех групп, уплативших ЕСВ за 4 квартал 2021 года
  • наемные работники, за которых уплачено ЕСВ за 4 квартал, кроме работников организаций, получающих средства из Государственного бюджета Украины
  • ФЛП, которые не находятся в состоянии прекращения/реорганизации/ликвидации.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Дія Минцифра деньги

powered by lun.ua
Материалы по теме
ФЛП 1-3 групп снова могут платить налоги в "Дії" 21 марта 2022, 17:10
Украинцы через "Дію" собрали уже 165 миллионов на армию 21 марта 2022, 10:50
Украинцы через "Дію" собрали уже 150 миллионов на армию 17 марта 2022, 14:31
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте