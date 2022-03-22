Французский автопроизводитель Renault возобновил производство на своем заводе в Москве.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря компании.

В конце февраля Renault приостановил работу на своем автосборочном заводе в Москве, заявив, что это произошло из-за "вынужденного изменения существующих логистических маршрутов".

Решение Renault возобновить производство имеет поддержку французского правительства, являющегося его основным акционером, говорят источники, на которые ссылается Reuters.

Renault владеет контрольным пакетом акций автопроизводителя АвтоВАЗ (около 40 тыс работников).

На московском заводе Renault собирает для России кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur и внедорожник Nissan Terrano.

Экономическая правда