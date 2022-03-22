Российским артистам заморозили их роялти в Украине

Украинское Агентство по Авторским и Смежным Правам разрывает международное соглашение с Российским авторским обществом по выплатам роялти в одностороннем порядке.

Об этом сообщил глава УААСП Валерий Харчишин.

"Это значит, что более 7 млн ​​гривен роялти оккупантов, которые по международному соглашению, мы должны оплатить российским "скоморохам", мы замораживаем на счету нашей организации", - написал он, добавив, что эти средства будут распределены исключительно среди авторов Украины.

Также он написал, что организация готовит распределение и выплату первого транша помощи от конфедерации CISAC около 100 000 евро.