Российским артистам заморозили их роялти в Украине
Вторник, 22 марта 2022, 10:32
Украинское Агентство по Авторским и Смежным Правам разрывает международное соглашение с Российским авторским обществом по выплатам роялти в одностороннем порядке.
Об этом сообщил глава УААСП Валерий Харчишин.
"Это значит, что более 7 млн гривен роялти оккупантов, которые по международному соглашению, мы должны оплатить российским "скоморохам", мы замораживаем на счету нашей организации", - написал он, добавив, что эти средства будут распределены исключительно среди авторов Украины.
Также он написал, что организация готовит распределение и выплату первого транша помощи от конфедерации CISAC около 100 000 евро.
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