ЮГОК отгружает железорудный концентрат по железной дороге, пока заблокировано море

Южный горно-обогатительный комбинат перестроился на работу в условиях военного времени и полностью выполняет план марта по выпуску железорудного концентрата.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Производственные мощности предприятия обеспечены электроэнергией, горюче-смазочными и расходными материалами. Поставка необходимых для производства товарно-материальных ценностей постепенно возобновляется.

Стабильно работает рудоуправление ЮГОКа. 16 марта в карьере был проведен контролируемый массовый взрыв – первый с начала войны. Объем подготовленной к экскавации горной массы составляет 350 тыс. куб м.

Производимый железорудный концентрат Южный ГОК отгружает по железной дороге в Европу. Тем временем отправка товарной продукции в Азию и Северную Африку приостановлена – проблема связана с блокадой Черного моря военным флотом России.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата. ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd.

Экономическая правда