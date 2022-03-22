Японский телеком-гигант NEC приостановил продажи и инвестиции в РФ

Японская телекоммуникационная компания NEC Group приостановила все будущие продажи продуктов и услуг, а также – будущие инвестиции в РФ.

Об этом говорится в заявлении компании.

"NEC Group хочет выразить соболезнования всем, кто пострадал от трагической ситуации в Украине, и наши мнения особенно с семьей сотрудников NEC group, которые называют этот регион домом.

Мы искренне надеемся, что мирные, безопасные и безопасные условия будут возобновлены как можно быстрее", - заявили в компании.

Там напоминают, что американская "дочка" корпорация – Netcracker Technology – оперирует сайтами разработки программного обеспечения в Украине.

"Netcracker Technology реализовала ряд инициатив по оказанию помощи и поддержке своим работникам в Украине и их семьям, включая помощь в эвакуации и обеспечении жильем, едой, водой, товарами и запасами. На сегодняшний день более 700 наших украинских сотрудников и их семей перемещены в более безопасные места в Украине и за границей", - добавили в NEC.

"Помимо соблюдения правил правительства Японии и международного сообщества NEC Group приостановила все будущие продажи продуктов и услуг, а также будущие инвестиции в России", - подчеркнули в компании.

Кроме того, NEC Group передаст 500 тысяч евро Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций (WFP) "на гуманитарную помощь пострадавшим от кризиса в Украине и близлежащих районах".

Каждая компания NEC Group собирает пожертвования от сотрудников по всему миру.

NEC – японская корпорация, производитель электронной, компьютерной техники, телекоммуникационного оборудования, одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний.

Экономическая правда