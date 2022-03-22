S&P отзовет рейтинги всех российских компаний
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и организаций.
Об этом говорится в сообщении агентства.
Решение принято на фоне введенного Европейским союзом запрета на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрета на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.
Рейтинги будут отозваны до 15 апреля, крайнего срока, установленного ЕС. Ранее S&P объявило о приостановке коммерческой деятельности в России на фоне ситуации в Украине.
Напоминаем:
S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в национальной и иностранной валюте с "CCC-" до "CC". Краткосрочные рейтинги оставлены на уровне "C".
Рейтинги остаются на пересмотре с негативным прогнозом, отмечалось в сообщении агентства.
Ухудшение долгосрочных рейтингов было вызвано ожиданиями, что Россия столкнется с техническими трудностями при обслуживании евробондов в ближайшие недели.
Экономическая правда
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