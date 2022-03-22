S&P отзовет рейтинги всех российских компаний

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и организаций.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Решение принято на фоне введенного Европейским союзом запрета на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрета на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

Рейтинги будут отозваны до 15 апреля, крайнего срока, установленного ЕС. Ранее S&P объявило о приостановке коммерческой деятельности в России на фоне ситуации в Украине.

Напоминаем:

S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в национальной и иностранной валюте с "CCC-" до "CC". Краткосрочные рейтинги оставлены на уровне "C".

Рейтинги остаются на пересмотре с негативным прогнозом, отмечалось в сообщении агентства.

Ухудшение долгосрочных рейтингов было вызвано ожиданиями, что Россия столкнется с техническими трудностями при обслуживании евробондов в ближайшие недели.

Экономическая правда