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S&P отзовет рейтинги всех российских компаний

Вторник, 22 марта 2022, 09:04

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и организаций.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Решение принято на фоне введенного Европейским союзом запрета на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрета на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

Рейтинги будут отозваны до 15 апреля, крайнего срока, установленного ЕС. Ранее S&P объявило о приостановке коммерческой деятельности в России на фоне ситуации в Украине.

Напоминаем:

S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в национальной и иностранной валюте с "CCC-" до "CC". Краткосрочные рейтинги оставлены на уровне "C". 

Рейтинги остаются на пересмотре с негативным прогнозом, отмечалось в сообщении агентства.

Ухудшение долгосрочных рейтингов было вызвано ожиданиями, что Россия столкнется с техническими трудностями при обслуживании евробондов в ближайшие недели.

Экономическая правда

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S&P Россия

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