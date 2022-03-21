НБУ повысил лимит снятия наличных с валютных счетов в три раза

Национальный банк повысил лимит на снятие наличной иностранной валюты в Украине и за границей до 100 тысяч гривен в эквиваленте.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Так, с 21 марта регулятор вносит ряд изменений в регулирование обращения валюты. А именно:

Дневной лимит на снятие наличных в Украине со счетов в иностранной валюте вырастет с 30 тысяч до 100 тысяч грн в эквиваленте. Этот лимит также распространяется на снятие валюты за границей со счетов в иностранной валюте, открытых в банках;

За рубежом снятие валюты с гривневых счетов ограничено лимитом в 100 тысяч грн в месяц, чтобы предотвратить выведение капитала за границу в значительных объемах. Дневной лимит в 100 тысяч гривен на снятие средств в Украине с гривневых счетов остается действующим.

НБУ напоминает, что изменения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов за товары и услуги, они производятся без ограничений.

Также регулятор разрешил без ограничений перечислять средства для оплаты обучения на счета учебных заведений за границей, чем расширил перечень исключений из запрета на трансграничные операции.

Ряд изменений касается ограничения операций quasi-cash и P2P переводов. Так, НБУ ограничил до лимита в 100 тысяч грн в месяц переводы средств на счета за границей между физическими лицами для предотвращения выведения капитала за границу.

С этой же целью до 100 тысяч грн ограничены операции с использованием платежных карточек для приобретения активов, которые конвертируются в денежные средства и относятся к операциям quasi-cash. Например, купить криптовалюты более чем на 100 тысяч грн украинской карточкой не удастся.

Также к quasi-cash операциям относятся: пополнение электронных кошельков (в частности, Paypal), брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и т.д.

Регулятор своим решением также разрешил переводить валюту за границу переводов за границу для выполнения обязательств по государственной гарантии и разрешил покупать иностранную валюту на условиях "форвард" по договорам, заключенным до 23 февраля (включительно) с соблюдением определенных условий.