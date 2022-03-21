Укртелеком восстановил интернет в Херсоне и области

Компания Укртелеком возобновила предоставление услуг Интернета в Херсоне и области.

Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

Критическая инфраструктура и национальная сеть Укртелекома работают. Интернет работает во всех областях кроме Черниговской и Луганской областей.

С утра Укртелеком возобновил предоставление услуг в Запорожской области: сейчас там работает уже 70% районных узлов связи. Вечером специалисты возобновили интернет-доступ в Донецкой области. Сейчас в области работает 65% районных узлов, остальные пока недоступны из-за локальных повреждений сети.

Специалисты продолжают восстановление интернета в Донецкой области, где не удалось закончить ремонтные работы в воскресенье.

Мобильные операторы также работают над возобновлением предоставления услуг в ряде регионов, например в освобожденных районах Киевщины и населенных пунктах, где шли активные боевые действия.

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Городской голова Херсона Игорь Колыхаев призывает российских кафиров пропустить гуманитарную помощь в город, потому что жителям не хватает ряда продуктов и гигиенических средств.