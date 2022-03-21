ЕС выделит Украине дополнительные 500 миллионов евро

Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель анонсировал дополнительные 500 миллионов евро Украине.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Я рад сообщить, что мы достигли политического согласия в отношении дополнительных 500 млн в рамках Европейского мирных возможностей", - заявил он.

По словам Борреля, все государства-члены "остаются единственными в поддержке Украины дипломатически на международной арене, будут продолжать изолировать Россию, призывать к ответственности за военные преступления, за нарушение международного и гуманитарного права".



Он также заверил, что ЕС готов к дальнейшим ограничительным мерам, в координации с нашими партнерами для того, чтобы продолжать оказывать давление на Россию.