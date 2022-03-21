Неконструктивная позиция: в пятом пакете санкций ЕС не будет энергетического эмбарго

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что из-за неконструктивной позиции отдельных государств в пятый пакет санкций Европейского Союза не будет включено эмбарго на российские нефть и газ.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Укринформ.

"Есть государства, которые призывают не спешить с его принятием. Мы активно работаем с этими государствами, объясняем, что это недопустимая позиция. Я убежден, что пятый пакет будет", - сказал он.

Глава украинской дипломатии добавил, что пакет будет содержать дополнительный перечень лиц, причастных к российской агрессии, к совершению военных преступлений, на которых будут наложены санкции, а также дополнительные экономические санкции. Он добавил, что Киев обязательно дожмет касается эмбарго на газ и нефтью, "но это просто займет дополнительное время".

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что правительства стран ЕС должны рассмотреть вопрос о введении эмбарго на российскую нефть в рамках пятого пакета санкций против РФ.