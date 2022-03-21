Активы связанных с Путиным бизнесменов достигают 17 миллиардов долларов – расследование

the guardian

Глобальные активы на сумму более 17 миллиардов долларов связаны с 35 олигархами и российскими чиновниками, предположительно имеющими тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет The Guardian.

Список из 35 предполагаемых пособников Путина составил оппозиционный политик Алексей Навальный. Среди них четверо самых богатых олигархов, а также главы государственных компаний, видные телерадиовещатели, главы разведывательных агентств, министры, политические советники и региональные губернаторы.

Отмечается, что многие из них живут в Лондоне. Расследование показало, что британская недвижимость и земельные участки общей стоимости более полумиллиарда долларов через компании, трасты или родственников связаны с Романом Абрамовичем, Алишером Усмановым, Олегом Дерипаской и Игорем Шуваловым. Эти активы состоят из 35 особняков, 43 квартир и 27 других объектов недвижимости.

Было установлено, что семь яхт, а также 11 частных самолетов и вертолетов на общую сумму 2 миллиарда долларов связаны всего с шестью лицами – вышеперечисленными, а также Геннадием Тимченко и Игорем Сечиным.

За пределами Великобритании обнаружили 26 активов, связаных с Дерипаской. В их число входят акции на миллиарды долларов, отель в австрийских Альпах, суперяхта, 60-метровое вспомогательное судно с вертолетной площадкой и роскошная недвижимость в Париже, Вашингтоне и Нью-Йорке, а также четыре виллы на Сардинии.

Два частных самолета – Gulfstream G650 стоимостью 65 миллионов долларов и Bombardier Global Express – были связаны с Шуваловым. Шувалов также связан с тремя роскошными объектами общей стоимостью около 35 миллионов долларов, расположенными в Австрии, Италии и Объединенных Арабских Эмиратах.