Мировые цены на молоко растут из-за войны в Украине – FT

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Мировые цены на молоко могут значительно вырасти из-за нарушения логистических цепочек и войны в Украине.

Об этом пишет Financial Times.

Из-за нарушенных во время пандемии логистических цепочек выросли цены на цельное сухое молоко и безводные молочные жиры. Наиболее заметным рост цен оказался у крупнейших производителей молока в мире, в частности в Австралии и Новой Зеландии. Последняя обеспечивает порядка 35% мировых продаж молока.

Кроме того, РФ и Украина являются одними из основных поставщиков удобрений и зерна, необходимого для обеспечения скота кормом.

"Вторжение России в Украину увеличит затраты на производство молока, поскольку обе страны являются ведущими экспортерами азотных удобрений и пшеницы, важного корма для крупного рогатого скота наравне с кукурузой и соей", – отмечает издание.

Отмечается, что рост стоимости кормов является большой проблемой для молочных фермеров, поскольку он составляет 70–80% затрат. В сочетании с другими негативными факторами это уже привело к проблемам у пяти крупнейших экспортеров молока в мире.

Производители опасаются, что война в Украине, санкции против РФ и нарушения мировой логистики приведут к еще более сильному подорожанию молочного сырья, которое является одним из основных продуктов для пищевой промышленности во всем мире.